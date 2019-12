Câmera flagrou ladrão que invadiu loja e roubo moto em Novo Progresso

Loja roubada e tem moto levada -(Foto:Reprodução)

Câmeras de segurança flagraram momento em que uma loja de roupas foi furtada, na rua Medianeira , no bairro Pires de Lima região central de Novo Progresso. O furto foi flagrado por câmeras de segurança na madrugada desta sexta-feira (13).

A proprietária da loja “Beleza Chic”, oferece recompensa para quem souber do paradeiro da moto Biz 125 placa 0YC 7548 ano 2015 cor preto fosco.

Outro Caso

Outra loja foi furtada com as mesmas característica deste roubo – arrombaram a porta roubaram dinheiro em uma conveniência (Walkers Beer) na madrugada deste sábado(14). Alguém souber pista que leve ao assaltante pode avisar a policia.

As imagens do circuito interno do estabelecimento serão analisadas pela polícia e ajudarão na identificação dos suspeitos.

