Câmeras flagram assalto aos Correios no nordeste do Pará.

Polícia Federal divulgou imagens de crime ocorrido em São João da Ponta. Bandidos fugiram em viatura da Polícia Civil.

A Polícia Federal divulgou nesta sexta-feira (16) imagens das câmeras de segurança da agência dos Correios de São João da Ponta, nordeste paraense, assaltada na última quarta-feira (14).

Assista ao vídeo divulgado pela PF:

Na ocasião dois homens armados entraram no local e fizeram três pessoas reféns, entre elas uma criança. De 2015 até setembro deste ano, a Delegacia de Crimes Patrimoniais, da PF, registrou 48 assaltos a agências dos Correios no Estado.

As imagens mostram o momento em que os bandidos invadem a agência e apontam armas para as vítimas. Armado, um dos bandidos fica na porta da agência, enquanto os três reféns são levados por outro suspeito para o lado de fora do prédio.

Os bandidos fugiram do local em uma viatura da Polícia Civil que estava estacionada do lado de fora. O veículo e os reféns foram abandonados em seguida em uma estrada do município.

A PF informou que nenhum dos criminosos foi preso até agora. Quem tiver informações que possam levar a polícia aos criminosos, pode entrar em contato com o plantão da PF por meio do telefone (91) 3214-8014.

