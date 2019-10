Caminhada encerra atividades do Setembro Amarelo em Novo Progresso

(Fotos:Reprodução Facebook)- Uma ação organizada pela Secretaria Municipal de Saúde e Prefeitura de Novo Progresso encerrou oficialmente as atividades alusivas ao “Setembro Amarelo” promovidas ao longo do mês.

O evento contou com faixas e distribuição de panfletos e orientações. Familiares e pessoas que já passaram pelo problema também estiveram presentes.

Caminhada

Aconteceu na manhã de hoje 30/09, a caminhada de encerramento da Campanha Setembro Amarelo, que alerta sobre os males da depressão nos dias de hoje. Neste mês inteiro a Secretaria de Saúde teve uma intensa programação voltada para este tema. É muito importante lembrar que a secretaria atende quem precisa de acompanhamento mental no decorrer do ano inteiro e não apenas este mês

A ação visa promover a conscientização e dar visibilidade para as questões referentes à saúde mental que são aplicadas durante o Setembro Amarelo, encerrando as atividades das instituições envolvidas — explicou em nota, Secretaria de Saúde.

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

