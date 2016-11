Caminhada para combater o câncer infantil foi realizada em Novo Progresso

Caminhada Passos que Salvam saiu da Avenida João ATilis às 8h em Novo Progresso.

Novo Progresso e mais 301 cidades do País se uniram na manhã deste domingo (27) no combate ao câncer infantil. A Caminha Passos que Salvam tem o objetivo de alertar para o diagnóstico precoce da doença e também arrecadar fundos para o Hospital de Câncer de Barretos.

“O objetivo”

A união e levar para as ruas a importância do diagnóstico precoce para ajudar no combate ao câncer infantil”, além de ajudar o hospital, a caminhada chama a atenção para os cuidados com a doença.

Toda a verba arrecadada com a venda dos kits para a caminhada,será revertida ao Hospital de Câncer de Barretos.

A caminhada foi organizada pelo Lions Clube em Novo Progresso.

Por Jornal Folha do Progresso (Fotos WhatsApp)

