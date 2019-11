Caminhada Passos que Salvam 2019 de Novo Progresso é neste domingo (24)

A iniciativa é do Hospital de Câncer de Barretos – em Novo Progresso está sobre responsabilidade do Lions Clube.

O Hospital de Amor já está comercializando o kit, para participantes contribuírem com R$ 35,00.

A edição 2019 da “Caminhada Passos que Salvam” de Novo Progresso já está organizada pelo Lions Club em apoio ao Hospital de Amor. A campanha tem como objetivo conscientizar a população sobre a importância de se conhecer os sinais e sintomas do câncer infantojuvenil e do diagnóstico precoce da doença. A caminha vai ter um percurso de 1.500 metros saindo ÀS 08h00mn na avenida João Atilís em frente ao Bradesco neste domingo (24).

Segundo a entidade os mais de 1300 kits estão praticamente vendidos, entre a população progressense.

Este ano, a caminhada será realizada no dia 24 de novembro e a expectativa é de que a participação seja ainda maior do que a campanha do ano passado, que mobilizou mais de 650 municípios, em 20 estados do Brasil. A mobilização acontece, todos os anos, durante o último domingo do mês – data mais próxima do dia 23 de novembro, quando se comemora o Dia Nacional de Combate ao Câncer Infantil.

Sinais e Sintomas do Câncer Infantojuvenil

Os pais devem estar atentos aos sinais e sintomas que as crianças apresentam. Ao sinal de alguma anormalidade, devem levar seus filhos ao pediatra para avaliação. Na maioria das vezes, os sintomas estão relacionados a doenças comuns na infância, mas isto não deve ser motivo para descartar a visita ao médico. Por esse motivo, o conhecimento do profissional da saúde sobre a possibilidade de ser câncer é fundamental.

Os sinais e sintomas mais comuns da doença são manchas roxas pelo corpo, dores de cabeça, vômito, perda de peso, fraqueza e dores nos ossos, sintomas que parecem comuns na infância, podem ser confundidos com doenças que acometem crianças e adolescentes e também podem ser o primeiro sinal de que há algo errado acontecendo.

O Instituto Nacional de Câncer (INCA) afirma que em 2018, a estimativa era de 12.500 novos casos da doença e em 2015, tiveram 2.704 mortes de crianças.

Captação de Recursos

Mesmo o objetivo principal de campanha ser conscientizar sobre a importância de conhecer os sinais e sintomas do câncer infantojuvenil, o hospital também desenvolve um kit com camiseta, boné e ‘sacochila’, para que cada participante contribua com o valor de R$ 35,00. O recurso arrecadado através desses kits é utilizado para manter a qualidade no tratamento e acolhimento dos pacientes e suas famílias atendidas no Hospital de Amor Infantojuvenil.

“O trabalho que o hospital realiza com essas crianças, é maravilhoso. Nenhuma família paga nada pra tratar e nem pra ficar em Barretos. Nós acolhemos a família toda pra ficar com seus pequeninos durante o tratamento. Quando os pais acompanham seu filho no tratamento, o Hospital de Amor oferece trabalho a um deles e se o paciente tem mais irmãozinhos, oferecemos a educação para que não fiquem sem estudo. O Hospital de Amor valoriza a família, pois acreditamos que só o amor vence o medo e não há nada como uma família unida e fortalecida em um momento como esse”, afirmou colobador de Novo Progresso.

Veja trajeto da caminhada abaixo;

