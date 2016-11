Caminhada “Passos que salvam” do Hospital do Câncer de Barretos será realizada em Novo Progresso

O Hospital do Câncer Infantojuvenil de Barretos-Fundação Pio XII realizará dia 27 de novembro em Novo Progresso a “Caminhada Passos que Salvam”. O evento está sendo organizado no município pelo Lions Clube.

A concentração da caminhada ocorrerá à partir dás 7h30min em frente à a loja Brinkelar em frente ao Banco Bradesco na Av. João Atiles com saída prevista para às 8h, e deve percorrer várias avenidas e ruas da cidade.

O evento tem proposito de sensibilizar e despertar a atenção da sociedade para o diagnóstico precoce e a prevenção do câncer em crianças e jovens.

De acordo com a coordenadora do Lions Rose Pretto, para a instituição é mais que um compromisso oferecer uma medicina oncológica pediátrica diferenciado em um ambiente lúdico, repleto de amor e cuidado humanizado. “Já foram adquiridos mais de 1.000 kits(camisetas, bonés e garrafinhas de água) a R$ 30,00 cada um, cujo recurso vai integralmente ser encaminhado ao Hospital do Câncer de Barretos. Para participar da caminhada é necessário adquirir o kit.

Além da sensibilização da sociedade com relação ao diagnóstico precose do câncer infanto-juvenil, a “Caminhada Passos que Salvam”, arrecadação de fundos ao hospital, tem outro fator positivo, pois os municípios que realizam o evento obtem o direito de enviar um médico(a) e um enfermeiro(a) ao hospital onde recebem treinamento especializado para estarem mais aptos a diagnosticar precocemente o câncer, que no caso de crianças e adolescentes é mais difícil por serem os sintomas muito parecidos com diversas outras doenças comuns nessa idade.

Por Édio rosa – Fonte: Lions Clube de Novo Progresso

