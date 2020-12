Caminhão arrasta fiação, derruba postes e moradores ficam sem energia elétrica em Itaituba

Um caminhão carregado com uma máquina pesada derrubou pelo menos dois postes de energia elétrica na manhã desta quinta-feira (10), na 3ª rua com a segunda Travessa do bairro da Liberdade, em Itaituba.

De acordo com informações, ao passar por um certo perímetro, parte da fiação elétrica acabou engatando no caminhão que por conseguinte continuou o tráfego arrastando a fiação por mais alguns metros.

Com isso, dois postes, sendo um com transformador, acabaram sendo danificados na base vindo a caírem. Um carro pequeno que estava estacionado em frente a uma residência foi atingido por um destes. Muitas residências ficaram sem energia.

Diante disso, populares de imediato acionaram o Corpo de Bombeiros tendo em vista que os fios caídos continuavam energizados.

A Coordenadoria Municipal de Trânsito (COMTRI) foi acionada e fez o isolamento do local a fim de bloquear o tráfego de veículos na área, bem como a verificação de documentação veicular do caminhão e do motorista.

A concessionária de energia elétrica, Equatorial, foi contatada sobre a situação e enviou uma equipe para realizar a substituição dos postes e trabalhar para restabelecer o fornecimento de energia.



Foto: Weslen Reis – Plantão

Fonte: Esdras Teixeira – Plantão 24horas News

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...