Caminhão bate em poste e deixa mais de 300 casas sem energia elétrica em Medicilândia, no Pará — Foto: Reprodução/TV Liberal

Testemunhas informaram que veículo teria perdido o freio. Ninguém ficou ferido.

Um acidente com caminhão e um poste deixou mais de 300 residências sem energia elétrica nesta terça-feira (25), em Medicilândia, sudoeste do Pará. Ninguém ficou ferido.

De acordo com testemunhas, carreta estava carregada de móveis e teria apresentado falha mecânica. Os freios não teriam funcionado e a carreta ficou desgovernada e acabou atingido o poste e uma moto. O veículo ficou atravessado no meio da via. O acidente foi registrado na delegacia da cidade.

Em nota, a Equatorial Energia Pará informou que as equipes já foram acionadas para recompor o sistema de abastecimento de energia de quase 330 residências, que foram afetadas pela suspensão do fornecimento causada pelo acidente.

Ainda e acordo com a Equatorial, somente na região do Xingu, neste ano, foram registrados 113 acidentes entre veículos e postes, e só no mês de julho, em Medicilândia, foram registrados oito acidentes parecidos com o desta terça-feira.

Por G1 PA — Belém

