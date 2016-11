Caminhão baú derruba dois postes e fiação de energia no centro de Novo Progresso

Um caminhão derrubou dois postes de energia na Avenida Jamanxim área central de Novo Progresso.

O acidente aconteceu por volta das 17h15 da tarde desta segunda-feira (14), ninguém ficou ferido.

Segundo relatos do comerciante Arthur Cézar, o caminhão estava trafegando sentido rodovia BR-163 -centro – enroscou na fiação e foi derrubando. “Por coincidência, na hora em que o poste caiu não havia ninguém no local”, relatou.

Uma equipe da Rede Celpa chegou e isolou o local temporariamente. De acordo com o empresário, o caminhão baú derrubou um poste ao arrastar os fios acabou provocando a queda de outro poste. Um princípio de circuito elétrico chegou a se formar após a queda, mas foi controlado. Funcionários da Rede Celpa concessionária de energia, chegaram no local e desligou a energia para fazer a manutenção. A empresa informou ao Jornal Folha do Progresso que à equipe técnica está no local para realizar os reparos necessários na rede elétrica.

A empresa esclareceu que o reparo será complexo, devido ao número de componentes da rede elétrica que foram afetados.

Os cabos de telefone da empresa “OI” também foram arrancados.

O setor da avenida ficou sem energia elétrica, dezenas de comércios estão sem energia no local.

