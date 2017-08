Caminhão carregado com cerveja tomba e carga é saqueada

Um caminhão carregado com latas de cerveja tombou na rodovia BR-163 próximo ao município de Trairão, neste final de semana.

Conforme a informação, o acidente aconteceu depois de o motorista perder o controle da direção do veículo e tombar saindo pista. O condutor do caminhão ficou ferido e precisou ser resgatados ao Hospital Municipal de Trairão.

Segundo testemunhas, o veículo trafegava na rodovia federal, próximo a comunidade do “22” no município de Trairão, quando perdeu a estabilidade e tombou saindo da pista. Por causa do acidente, as caixas de cervejas que estavam no caminhão ficaram espalhadas , populares e muitos condutores, que trafegavam pela região, pararam seus carros para pegar a mercadoria -saquearam parte da carga.

O motorista foi identificado por “Patrick”, ele e o proprietário do caminhão são de Novo Progresso.

