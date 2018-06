Caminhão carregado com madeira ilegal é apreendido e três pessoas são detidas

Três pessoas foram detidas e autuados por crimes ambientais na última segunda-feira (18), durante operação realizada pela Polícia Civil no distrito de Quatro Bocas, no município de Tomé-Açu, no nordeste paraense.

Um caminhão com madeira extraída de forma ilegal de áreas de floresta de propriedade da empresa Bio-Palma foi apreendido, além de uma motosserra usada na extração.

A polícia foi acionada por funcionários da própria empresa, que denunciaram a extração ilegal de madeira nas dependências da área, segundo o delegado Rodrigo Ferro, titular da Unidade Integrada Propaz (UIPP) do município.

No decorrer da operação, também foi encontrado um acampamento com vários mantimentos.

Os três suspeitos foram identificados como José Emílton Bezerra de Lira, Edsérgio Neves Martins e Yoshiraro Cardoso Endo. Eles foram conduzidos para o UIPP e autuados pela extração e transporte ilegal de madeira.

A operação foi realizada por policiais civis da UIPP de Quatro Bocas com apoio operacional da Delegacia de Tomé-Açu.

