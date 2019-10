Caminhão carregado com mais de 56 m³ de madeira ilegal é apreendido em Santarém

Apreensão foi feita na manhã de segunda-feira (7), em Santarém, no PA — Foto: PRF/Divulgação

A madeira e o veículo foram apreendidos e encaminhados ao Ibama.

Após denúncia, um caminhão carregado com 56,7m³ de madeira ilegal foi apreendido. O veículo estava estacionado nas proximidades da Feira Agropecuária, no bairro Prainha, em Santarém, no oeste do Pará. O caminhão é suspeito de transporte ilegal de madeira já possuindo ocorrência desta natureza.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), no local foi encontrado o dono da carga e do veículo, identificado como Valtemberg Marcal Ribeiro, e o condutor, Levi Andrey Fernandes de Oliveira, sendo verificado que o veículo estava carregado de madeira sem Guia Florestal e Documento de Origem Florestal (DOF).

Após a apreensão, o caminhão foi encaminhado para o posto da PRF, na BR-163 (km 995) para verificação detalhada. A operação contou com o apoio do (Ibama) para verificação da origem e demais pendências relacionadas, como a cubagem da carga, no volume de 56,7m³ de madeira, constando a discrepância entre o volume de madeira descrito nas notas e o volume medido em loco.

Pelos fatos descritos o proprietário foi qualificado como autor do crime de Transportar, adquirir, vender, madeira, lenha, carvão sem licença válida (Lei 9605/98 – Art. 46 Parágrafo único). A madeira e o veículo foram apreendidos e encaminhados ao Ibama.

Por G1 Santarém — PA

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...