Caminhão carregado de gado tomba no PA e bois são saqueados e arrastados pela estrada

Caminhão carregado de gado tomba na rod. Transamazônica no Pará. — Foto: Reprodução / TV Liberal

O acidente ocorreu na rod. Transamazônica, próximo à entrada de Brasil Novo, no sudoeste do estado. Ao menos seis animais morreram e alguns foram saqueados.

Um caminhão que transportava 65 bois tombou nesta sexta na rodovia Transamazônica, próximo à entrada do município de Brasil Novo, no sudoeste do Pará. Ao menos seis animais morreram e alguns foram saqueados.

Um vídeo mostra o momento em que bois são levados por moradores. Um deles é amarrado a um carro e arrastado pela estrada, após o acidente, veja abaixo.

Bois são saqueados de caminhão que tombou na rod. Transamazônica no Pará

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o acidente ocorreu em um trecho ainda não asfaltado, conhecido como Ladeira da Onça. O caminhão saiu de Uruará com destino a Novo Repartimento e tombou por volta das 4h30.

Os animais que sobreviveram foram retirados pelo proprietário. Já o motorista do caminhão ficou ferido e foi internado no Hospital Municipal de Brasil Novo.

A pista ficou parcialmente interditada porque a carreta só poderá ser retirada com a ajuda de um guincho na manhã deste sábado.

Por G1 PA — Belém

15/11/2019 20h40

