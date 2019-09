Caminhão carregado de madeira ilegal apreendida pelo Ibama tomba em Altamira, no PA

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O veículo acabava de sair da balsa que faz a travessia do rio Xingu, quando teria apresentado um problema mecânico no freio.

Um caminhão carregado de toras de madeira ilegal tombou na tarde desta terça-feira (10) em Altamira, no sudoeste do Pará.

