Caminhão carregado de soja com destino a Miritituba tomba na BR 163 em Novo Progresso

(Fotos:Jornal Folha do Progresso)– Um caminhão que transportava soja tombou na BR 163, distante 7 km da cidade de Novo Progresso, no início da noite desta sexta-feira (28). O veículo bloqueou parte de uma pista. O motorista teve escoriações pelo corpo. os dois braços e as mãos estavam enfaixadas.

Segundo segundo o condutor da carreta Placa OUM 5873 (BA), identificado apenas como Macarrão , o caminhão partiu da cidade de Santa Carmem, no Mato Grosso, com destino ao Porto de Miritituba no Pará.

O motorista contou, ainda, que tinha o objetivo de chegar na cidade de Novo Progresso onde pernoitaria no Hotel. O acidente aconteceu por volta das 19h ,ao trocar de pista pra escapar de buraco ele perdeu o controle do caminhão e tombou no encostamento da pista contraria.

“Eu vinha ligado nos buracos” até que deparei com estes ai , desviei, mas eu fiquei sem controle”, relatou ao Jornal Folha do Progresso. A carreta ainda invadiu a pista contrária antes de tombar no acostamento. Ele seguia sentido Miritituba.

O carregamento se espalhou completamente às margens da pista. Um caminhão guincho teve de ser acionado , o motorista aguarda liberação da carga pela seguradora para retirar o caminhão. Neste trecho da rodovia não tem atendimento de posto da PRF (Polícia Rodoviária Federal) .

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

