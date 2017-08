Caminhão com 12 mil latas de cerveja é apreendido pela Sefa

Condutor não apresentou nota para transportar o produto

Durante fiscalização na última sexta-feira (11), no município de Abel Figueiredo, sudeste paraense, a Sefa (Secretaria da Fazenda do Pará) apreendeu 12 mil latas de cerveja que estavam sendo transportadas sem documentação por caminhão baú. As informações foram divulgadas neste domingo (13).

A carga seguia da Bahia com destino ao município de Marabá e não tinha nota fiscal. A apreensão aconteceu depois que o condutor do veículo foi parado pela fiscalização da Sefa e apresentou notas fiscais referentes a uma carga de hortifrutigranjeiros. Os fiscais de receitas decidiram conferir o produto e, com a abertura do caminhão, encontraram a carga de cerveja escondida em meio aos hortifrutis.

Foi lavrado um termo de apreensão no valor de R$ 25 mil e após o recolhimento do valor referente ao ICMS e multa a mercadoria foi liberada.

