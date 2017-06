Caminhão com carga de bolacha tomba em Altamira

A carga em sua maioria eram caixas de bolacha e alguns pacotes de produtos não perecíveis, poucos danos na carga foram registrados, já a estrutura de baú do caminhão sofreu algumas avarias.

O veículo de uma distribuidora de Altamira, no sudoeste do Pará, tombou na lateral da Rua Acesso 3 no Bairro Jardim Oriente, durante a manhã desta sexta-feira (23), o motorista não conseguiu subir com o caminhão de um acostamento para a pista.

A carga em sua maioria eram caixas de bolacha e alguns pacotes de produtos não perecíveis, poucos danos na carga foram registrados, já a estrutura de baú do caminhão sofreu algumas avarias.

O motorista não se machucou, o para-brisas do veículo também ficou danificado. A empresa dona do caminhão já solicitou um outro veículo para receber a carga que derramou no acostamento.

Ainda durante a manhã, estivadores retiraram a carga da via.

Fonte: Xingu 230

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...