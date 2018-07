Caminhão com carga ilegal de madeira é apreendido em Novo Progresso

Um caminhão usado para transportar ilegalmente madeira em tora foi apreendido por volta das 00h00mn desta quarta-feira (11), na vicinal Cristalina , zona urbana do município de Novo Progresso. (Foto:Divulgação Policia)



A policia Civil através do investigador Mauro, que efetuou a prisão do caminhão “Scannia Vermelho” , acusa o motorista Jair de França de 45 anos de suborno, conforme Boletim de Ocorrência o motorista teria ofertado uma importância de R$: 3,126 três mil cento e vinte seis reais, para liberar o flagrante.

Através de denuncia anônima que caminhões carregados com madeira circulavam naquela região – e após montada uma campana, assim que o caminhão tomou rumo em direção avenida Cristalina bairro Jardim América , o motorista foi abordado pelos policiais.

“Ele não apresentou os documentos do veículo, nem a Carteira Nacional de Habilitação (CNH)”, explicou o delegado.

Maurício vai responder por crime ambiental previsto no artigo 46, da Lei de Crimes Ambientais e por tentativa de suborno. . A pena é de detenção de seis meses a um ano, além de multa.

Segundo a Polícia Civil, o caminhão com a madeira foi apreendido e após procedimento lavrado na delegacia, agentes do IBAMA foram chamados para aferir a carga, o motorista disse ao repórter do Jornal Folha do Progresso, que ofereceu propina porque já estava acostumado de dar dinheiro para policia, ele continua preso, o advogado informou a reportagem que o cliente vai pagar fiança e sai ainda hoje para responder em liberdade. A carga não foi avaliada e a policia ainda não sabe da espécie e da quantidade de madeira apreendia.

