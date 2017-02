Caminhão com gado tomba e vacas vão parar dentro de motel em MT

Com o impacto do acidente, a gaiola de madeira usada no transporte se partiu.

Parte dos animais transportados ficou presa e foi resgatada em seguida.

Cinco vacas foram parar dentro de um motel às margens da MT-130 no município de Rondonópolis, a 218 km de Cuiabá, depois que um caminhão carregado com gado leiteiro tombou no domingo (27). Uma parte dos animais ficou presa e precisou ser resgatada. O condutor do veículo não teve ferimentos graves.

Com o impacto do acidente, a gaiola de madeira usada para o transporte dos animais se partiu. Alguns animais ficaram presos nos destroços e foram resgatados com ajuda de outros motoristas que passavam pelo local.

Cinco vacas, no entanto, conseguiram sair ilesas do acidente e caminharam até o estacionamento motel na região. Elas foram resgatadas em seguida.

O motorista relatou à polícia que perdeu o controle da direção do veículo e tombou na pista. A perícia deve apontar as causas do acidente.

Fonte: G1.

