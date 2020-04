Caminhão com madeira é apreendido na região da PA-370 e motorista é preso com armas

Caminhão foi apreendido na comunidade Guaraná, na região da PA-370 — Foto: Sandro Vaughan/TV Tapajós

Joilson Sousa estava com uma espingarda e uma pistola e sem a documentação da madeira. Apreensão aconteceu na comunidade Guaraná na segunda-feira (6).

Um caminhão madeireiro carregado com torras foi apreendido na noite de segunda-feira (6) na região da Rodovia Estadual PA-370, em Santarém, no oeste do Pará. O motorista do veículo foi preso por crime ambiental e também por porte ilegal de duas armas de fogo.

O flagrante foi feito por uma guarnição do Policiamento Ambiental da Polícia Militar, na comunidade Guaraná, por volta das 21h. Os policiais faziam rondas quando abordaram o veículo.

O motorista identificado como Joilson Sousa, de 40 anos, não tinha a documentação de procedência da carga e da liberação para transporte.

Durante a vistoria, a guarnição encontrou uma espingarda com munição na cabine do caminhão e uma pistola também com munição, que estava junto à carga.



Carregamento de madeira foi levado para o pátio da Seminfra — Foto: Sandro Vaughan/TV Tapajós

O veículo, carga e motorista foram levadas para a 16ª Seccional de Polícia Civil onde foi lavrado o auto de infração. Joilson foi encaminhado para o presídio de Santarém nesta terça-feira (7).

Conforme o chefe de fiscalização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), Arlem Lemos, a quantidade de madeira em metros cúbicos ainda não foi contabilizada. A carga foi entregue à Semma nesta terça-feira e levada ao pátio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminfra).

Por G1 Santarém — Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...