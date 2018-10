Caminhão com mais de 42 m³ de madeira ilegal é apreendido em Dom Eliseu, no Pará

PRF ainda apreendeu anfetamina com o condutor, que transportava a mercadoria de Paragominas para o São João dos Patos, no Maranhão.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou nesta segunda-feira (15) a apreensão de um caminhão com 42,85m³ de madeira ilegal na rodovia BR-010, em Dom Eliseu, no sudeste do Pará. A mercadoria saiu de Paragominas com destino a São João dos Patos, no Maranhão.

Segundo a PRF, o veículo foi abordado no quilômetro 19 da BR-010 durante uma fiscalização de rotina. No caminhão estava contido madeira serrada com perfis de viga, caibro, caibrinho e riba. O condutor não apresentou as notas fiscais da mercadoria. Durante a fiscalização no veículo, agentes encontraram também nove unidades de anfetamina, droga que é utilizada para inibir o sono.

O condutor foi enquadrado por crime ambiental e porte ilegal de drogas para consumo, além de ter tido o caminhão e a mercadoria apreendidos e à disposição das autoridades ambientais.

PRF apreendeu madeira e anfetamina com codutor de caminhão apreendido em Dom Eliseu, no sudeste do Pará — Foto: Polícia Rodoviária Federal

