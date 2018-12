Caminhão com oito toneladas de queijo impróprio para consumo é interceptado em Marabá, no PA

Três pessoas foram presas, entre elas o dono da carga. Segundo gerente da Adepará, caminhão é de transporte bovino e continha dejetos fecais de animais.

Polícia apreende 8 toneladas de queijo ilegal em Marabá, no Pará

Três pessoas foram presas nesta quinta-feira (6) em Marabá, no sudeste do Pará, pelo transporte irregular de oito toneladas de queijo em caminhão de transporte bovino. A carga foi apreendida e os presos, entre eles o dono da mercadoria, devem responder por prática de crime contra o consumidor.

O flagrante foi feito a partir de uma denúncia anônima. O veículo foi interceptado pela Polícia Civil na saída da cidade. O produto era transportado coberto por lonas e sacos plásticos e estava sendo levado para o Maranhão.

Equipes da Vigilância Sanitária e da Agência de Defesa Agropecuária do Estado (Adepará) avaliaram a mercadoria e condenaram o consumo.

Segundo o gerente regional da Adepará, Mathias Damasceno, o material teria que ser transportado com refrigeração adequada. “Esse veículo é de transporte bovino e chegamos a encontrar dejetos fecais de animais, o que invializa o consumo”, disse.

O motorista do caminhão prestou depoimento à Polícia e foi liberado. A mercadoria deve ser descartada. A terceira pessoa presa foi o carregador do caminhão que tem ligações com o dono da carga.

Fonte:G1 Pará

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...