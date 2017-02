Caminhão da “Batista” carregado com soja pega fogo

O motorista carregou no Mato Grosso e trafegava pela BR-163, com destino a Miritituba no Pará, quando próximo a comunidade São José distante 60 km da cidade de Novo Progresso percebeu o fogo na parte dianteira , parou logo e tentou conter o fogo.

