Caminhão derruba viaduto após colisão e duas pessoas morrem

(Foto: Reprodução/Twitter) – Um caminhão bateu e derrubou parte da estrutura de um viaduto na zona norte no Rio de Janeiro, na noite desta quinta (8). O motorista e o passageiro que estavam na cabine do veículo morreram, segundo o Corpo de Bombeiros.

O incidente ocorreu na avenida Pastor Martin Luther King Júnior, no bairro Coelho Neto. O caminhão passava por baixo da avenida Brasil, uma das principais da cidade, quando a carga ficou presa, de acordo com o Centro de Operações da prefeitura (COR).

Vídeos publicados nas redes sociais mostram a estrutura “dividida ao meio” e o veículo completamente amassado. Os mortos são adultos, homens e pardos, de acordo com as únicas informações divulgadas pelos bombeiros até o momento.

A corporação foi acionada às 19h05 para a ocorrência e permanece no local com três viaturas. A Polícia Militar isola a área à espera da perícia, e a CET-Rio organiza o trânsito na região.

Há retenções em um trecho da via, no sentido Inhaúma, da rua Vitor Frond até o local do acidente. Também há reflexos do incidente na avenida Brasil. Como alternativa, o COR recomenda Barros Filho, Honório Gurgel e Rocha Miranda.

Autor: FOLHAPRESS

