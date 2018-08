Caminhão do BEC atinge carro após pneu estourar e motorista perder a direção

Acidente aconteceu por volta das 18h30 desta segunda-feira (13), em Santarém.

Acidente ocorreu na BR-163 à altura da comunidade São José, em Santarém, no Pará (Foto: Divulgação/Polícia Rodoviária Federal)

Um caminhão do Batalhão de Engenharia de Construção (BEC) atingiu um carro após pneu estourar e o veículo ficar desgovernado na BR-163 à altura da comunidade São José, em Santarém, oeste do Pará. Acidente ocorreu por voltas das 18h30.

O caminhão do BEC estava a aproximadamente 5 km do quartel. Após o pneu estourar, o veículo acabou seguindo para a pista onde estava o carro. O motorista do carro foi levado para o Pronto Socorro Municipal (HMS). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), aparentemente, a vítima teve lesões leves.

Um médico do Batalhão prestou assistência. A PRF está apurando a ocorrência. A comunidade de São José fica localizada a cerca de 17 km de Santarém.

Por G1 Santarém, PA

