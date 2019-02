Caminhão dos correios é assaltado e motorista fica refém por 3 horas em Uruará, PA

Assalto aconteceu próximo ao km 140 da rodovia Transamazônica; caminhão saiu de Altamira com destino à Uruará.

Caminhão dos correios assaltado na Transamazônica.

Na manhã desta terça feira (19), a Polícia Civil do município de Uruará, sudoeste do Pará, ouviu o motorista de um caminhão dos correios assaltado na tarde de segunda-feira (18). Segundo informou a Polícia, os criminosos cercaram o caminhão com uma caminhonete e anunciaram o assalto.

O motorista diz ter visto apenas dois homens armados, mas a polícia acredita na participação de, pelo menos, outros dois comparsas na ação.

O fato ocorreu na rodovia Transamazônica (BR-230), próximo ao km 140, quando o motorista seguia de Altamira para Uruará.

