Caminhão é destruído por fogo às margens de rodovia

Caminhão ficou destruído após ter incendiado nesta segunda-feira (09), na BR-163, próximo a cidade de Novo Progresso.

Segundo a informação que passou pelo local, o caminhão já estava destruído pelo fogo, as causas do incêndio o nome do motorista e se houve vitimas não foi possível ser coletada , não havia mais ninguém no local.

O leitor do Jornal Folha do Progresso registrou o caminhão destruído pelo fogo e enviou via WhatsApp (93)984046835 para redação do Jornal Folha do Progresso e informou do ocorrido. Ele não soube informar que o caminhão estava carregado.

O Caminhão se encontra distante 20 km da cidade de Novo Progresso, próximo a comunidade Veneza.

Na imagem é possível observar o fogo destruiu todo o veículo.

Da Redação Jornal folha do Progresso (foto WhatsApp)



