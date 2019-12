Caminhão encontrado enterrado levou trator roubado que era usado para desmatamento ilegal em área de conservação.

(Foto:Divulgação Policia) – Polícia usou retroescavadeira para desenterrar caminhão em fazenda na zona rural de Novo Progresso.

A Polícia Civil encontrou no mês de Novembro de 2019, um caminhão enterrado em uma fazenda localizada na zona rural , a 120 km de Novo Progresso.

Segundo investigações feitas pela Delegacia de Castelo de Sonhos , o caminhão havia sido furtado no mês de setembro, na divisa entre os estados do Pará e Mato Grosso.

LEIA MAIS:Polícia recupera dois tratores um caminhão e uma prancha roubadas no Mato Grosso em propriedade rural de Novo Progresso

O caminhão foi encontrado durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão. O delegado Francimar, que investiga o caso, solicitou o mandado à Justiça após receber uma denúncia de que um caminhão furtado havia sido ocultado na propriedade rural.

Durante as buscas foram apreendidos vários armamentos, dentre eles uma pistola e uma espingarda. De acordo com a polícia, uma denúncia anônima levou os policiais ao local, que é conhecido como ponto de esconderijo de produtos roubados, no entanto não apontou culpado.

Desmatamento Ilegal

Após um mês de investigações ainda em andamento, ninguém foi preso ou acusado – a reportagem do Jornal Folha do Progresso esteve na vicinal neste final de semana e descobriu que os tratores roubados encontrados na fazenda, estavam trabalhando em desmatamento, a fazenda esta dentro de unidade de conservação (UCs).

Em conversa com moradores nos repassaram que os tratores estavam trabalhando em desmatamento que área onde foi encontrado pertence a um fazendeiro muito conhecido na região (temos o nome – estamos apurando).

A região é de conflito agrário,varias mortes já aconteceram por lá,relatou”. “A região muito extensa, conflitos antigos ainda não solucionado”, comum encontrar pessoas portando arma, armadas,informou. “A vicinal esta dentro da Floresta Nacional do Jamanxim, o nome encontrado pela policia do proprietário da Fazenda é de laranja, o dono é outro ele que manda aqui”, disse a informação que pediu para não ser identificado.

A fazenda em que os veículos roubados foram encontrados, no distrito de Vila Isol, fica na vicinal mutuaca, cerca de 35 quilômetros da rodovia BR-163 aproximadamente 120 km da cidade de Novo Progresso.

O bando criminoso está sendo investigado e a polícia continua as diligências identificar os responsáveis pelo furto e ocultação e receptação dos veículos.

Por:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...