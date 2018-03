Caminhão envolvido em acidente que matou quatro policiais é incendiado no sul do Pará

Segundo a Polícia Civil, não foi possível identificar quem provocou as chamas, mas testemunhas afirmam que os autores chegaram ao local em motos.

O caminhão envolvido no acidente que matou quatro policiais militares na rodovia PA-287, no sul do Pará, foi incendiado na madrugada deste domingo (11). A colisão aconteceu em Conceição do Araguaia, na última segunda-feira (5), quando uma viatura da PM foi atingida por um caminhoneiro que apresentava sinais de embriguez.

O veículo estava estacionado na porta da Delegacia de Conceição do Araguaia. Ele foi incendiado por volta de 2h30 deste domingo. De acordo com a Polícia Civil, não foi possível identificar quem provocou as chamas, mas testemunhas afirmam que os autores chegaram ao local em motos. O delegado Luís Antônio Ferreira instaurou inquérito para apurar o fato.

Acidente

O acidente deixou quatro policiais mortos e um ferido na estrada liga Conceição do Araguaia a Redenção, no sul do Pará. O motorista do caminhão foi preso em flagrante. Com sinais característicos de embriaguez, o motorista de 36 anos colidiu frontalmente com uma viatura da Polícia Militar, a serviço do Grupo Tático Operacional (GTO) que estava em deslocamento para Santana do Araguaia. Ele será submetido a exame de alcoolemia.

Por G1 PA, Belém

