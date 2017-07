Caminhão estacionado em pátio de posto de combustível quase pega fogo

Da Redação Jornal Folha do Progresso. Foto: Jornal Folha do Progresso

Populares que passavam pelo local assistiram o fogo se aproximando do veiculo – reuniram-se e apagaram o incêndio. O fogo foi colocado em um matagal próximo e se alastrou colocando em risco outras propriedades. O fogo foi controlado e ainda não se sabe o responsável do incêndio.

Um caminhão andou perto de ser queimado na tarde desta sexta-feira (21) quando estava estacionado próximo ao pátio de um posto de combustíveis com placa de vende-se localizado as margens da Avenida Dr Isaias Antunes.

