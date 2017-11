Caminhão excesso de peso e madeira ilegal é apreendido

Motorista também foi enquadrado por porte ilegal de arma

PRF/Divulgação – Um caminhão que transportava madeira sem licença válida foi apreendido pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) no município de Vitória de Xingu, sudeste paraense, na manhã deste domingo (12). A apreensão foi no quilômetro 570 da BR-230.

Os agentes pararam o veículo que estava com excesso de peso. A carga de madeira foi medida, indicando volume de 70 m³, bem superior aos 44,334 m³ descritos na nota fiscal. O motorista do veículo, identificado como Eloxlei Alves da Rocha foi atuado por crime ambiental, já que transportava madeira sem licença válida. No veículo também foram encontradas oito munições de ponto 38. Eloxlei também foi enquadrado por porte ilegal de arma.

