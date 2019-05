Caminhão furtado com 38 mil toneladas de soja em Novo Progresso é recuperado no Mato Grosso

Policiais militares de Guarantã do Norte recuperaram na noite desta quarta-feira (01/05) um caminhão bi-trem que havia sido furtado na cidade de Novo Progresso no estado do Pará.(Foto:Policia Militar-MT)

O proprietário teria deixado o seu veículo carregado com mais de 38 mil toneladas de soja, estacionado no pátio de um restaurante e ao retornar não o encontrou.

Em rondas nas mediações da rodovia BR -163, a guarnição localizou o caminhão furtado. O veículo foi encontrado sem a carga de soja, os dois steps, macaco hidráulico, caixa de ferramentas e kit de cozinha do caminhão.

O caminhão foi encaminhado até a delegacia para confecção do Boletim de ocorrência e a restituição ao proprietário. As investigações prosseguem para identificar o autor do crime de furto.

Fonte: JORNAL FOLHA DO PROGRESSO COM PM MT

