Caminhão furtado em Roraima é recuperado, pela PRF, no Pará

(Foto Divulgação/PRF) – Durante uma fiscalização feita pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), no km 19 da BR- 010, no município de Dom ELiseu, na tarde do último domingo (25), policiais rodoviários federais abordaram um veículo conjugado do tipo “bi-trem” (caminhão trator acoplado a dois semirreboques), que transportava aproximadamente 30 m³ de madeira serrada. O veículo estava sendo conduzido do município de Rorainópolis, em Roraima, com destino a Pouso Alegre, em Minas Gerais.

Durante a verificação documental, foi visto que o existia um registro de boletim de ocorrência pelo crime de furto qualificado para o veículo, lavrado na Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente de Boa Vista, Roraima.

O veículo, anteriormente, foi apreendido na operação denominada “Dinizia”, de combate extração e comercialização ilegal de madeira realizada pela Fundação Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Governo do Estado de Roraima. Durante a operação, realizada na madeireira Solares, no município de Rorainópolis, o veículo em questão foi retido e deveria permanecer lacrado no pátio da referida madeireira.

Porém, ainda conforme o boletim de ocorrência, o veículo sumiu misteriosamente do local da apreensão, configurando dessa forma o crime de furto.

Na ação da PRF, o condutor declarou que recebeu o caminhão já carregado com a madeira e que não tinha conhecimento da irregularidade mesmo e, que o próprio gerente da madeireira havia ordenado a retirada do caminhão do pátio e que seguisse viagem com destino a Minas Gerais.

O caminhão, a madeira apreendida e o condutor foram encaminhados à delegacia de polícia civil de Dom Eliseu.

Por ORM

