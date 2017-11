Caminhão invade escola e deixa 14 crianças feridas em Iguaba Grande

Caminhão desgovernado invade escola em Iguaba

Um caminhão desgovernado destruiu uma sala de aula da Escola Municipal Deputado Claudio Moacyr de Azevedo, no bairro de Iguaba Pequena, localizada em Iguaba Grande, na Região dos Lagos, na manhã desta segunda-feira. Cerca de 14 crianças ficaram feridas.

De acordo com os bombeiros, equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) fizeram atendimentos no local e encaminharam os feridos para o Pronto Socorro de Iguaba Grande. O ajudante do motorista, de 59 anos, ficou preso às ferragens e foi atendido pelos bombeiros.

Segundo a prefeitura de Iguaba, as crianças tiveram ferimentos leves. Algumas já foram liberadas. A prefeitura da cidade informou ainda que uma equipe da Secretaria municipal de Obras foi até o local para avaliar se o acidente prejudicou a estrutura da unidade.

As aulas estão suspensas durante esta semana e a Secretaria municipal de Educação vai providenciar outro espaço para realocar os alunos.

