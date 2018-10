Caminhão madeireiro é alvo de tiros e motorista fica ferido na PA-370 em Santarém

Caminhão carregado com madeira serrada, às margens da PA-370 — Foto: Divulgação/PM

O ataque ao motorista aconteceu na madrugada deste domingo (30), no km 75 da rodovia. Ele foi atingido na perna e levado ao hospital; a PM rural fez buscas, mas ninguém foi preso.

Um caminhão madeireiro foi alvo de tiros na madrugada deste domingo (30), no km 75 da rodovia PA-370, zona rural de Santarém, no oeste do Pará. Segundo a Polícia Militar, o motorista Adriano de Andrade Mota foi atingido na perna e levado ao Pronto Socorro Municipal.

Ainda segundo a PM, o ataque ao motorista aconteceu por volta de 4h. O caminhão estava carregado com madeira serrada. A vítima disse à polícia que foram disparados cinco tiros de dentro de uma caminhonete hilux, cor prata. Ele não soube dizer o motivo dos disparos.

A equipe de militares do policiamento rural de Boa Esperança seguiu até o local do ataque e encontrou o caminhão com cinco marcas de tiros na porta do motorista. Os policiais ainda fizeram buscas, mas ninguém foi preso. O caso é investigando como tentativa de homicídio.

