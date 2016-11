Caminhão Munck retira moto encontra de baixo de uma ponte em Novo Progresso

A motocicleta encontrada abandonada em baixo a ponte do córrego das bueiras, foi retirada na tarde deste domingo, a Policia Militar chamou um caminhão com munck hidráulico para suspender , o local de difícil acesso a altura ultrapassou os seis metros. O fato chamou atenção por não ter encontrado vitima, e nem sinal de sangue que poderia ter causado ferimentos ao condutor com altura da queda.

You May Also Like