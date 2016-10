Caminhão passa por cima de vendedor ambulante na BR-316.

Foto: Ary Souza (O Liberal)-Homem trafegava de bicicleta na via, quando se desequilibrou e caiu embaixo do veículo

Um vendedor ambulante morreu após cair embaixo de um caminhão na rodovia BR-316, em Marituba, na região metropolitana de Belém. O acidente aconteceu na manhã desta sexta-feira (30), próximo ao Ginásio Poliesportivo do município. Ediel Rosa da Silva, 41 anos, estava em uma bicicleta, quando se desequilibrou e caiu para baixo do veículo de carga pesada.

A roda traseira do caminhão passou por cima do vendedor ambulante. O condutor do caminhão parou o veículo para ajudar a vítima, mas o ambulante morreu no local. O motorista foi identificado como Jeferson Pereira de Araújo. Em depoimento na Seccional de Marituba, Araújo contou que estava na pista esquerda da rodovia em velocidade moderada.

Ele disse que chegou a ver o ambulante batendo com a bicicleta no meio-fio, perdendo o equilíbrio. Segundo Jeferson a ação foi muito rápida. ‘Ele disse que quando tentou frear a roda traseira já tinha atropelado o ambulante. Ele parou o veículo, mas não teve coragem de olhar para o ciclista’, contou o delegado James Souza.

A esposa do ambulante disse que ele tinha saído de casa cedo para ir até uma fábrica de sorvete para comprar o produto e vendê-lo. ‘Ele saiu cedo de casa, todos os dias ele fazia esse mesmo trajeto. Eu não acredito que isso está acontecendo na minha vida. Ele era a minha família’, disse aos prantos. A vítima era maranhanse e morava no Pará há 16 anos.

