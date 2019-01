Caminhão provoca acidente é destruído pelo fogo na BR 163 próximo ao distrito de Vila Isol em Novo Progresso

(Fotos:WhatsApp-Jornal Folha do Progresso) -Caminhão bi trem (propriedade não divulgada) acabou em provocar acidente na rodovia BR 163 nas proximidades do KM 1000 [VILA ISOL] no final da tarde deste sábado (12) em Novo Progresso. Segundo informação, acidente deixou ferido.

De acordo com a informação , os dois veículos viajavam sentido Mato Grosso/Novo Progresso quando um deles bateu na traseira do outro no quilômetro 1008, por volta das 18h. O caminhão pegou fogo e parou no meio da rodovia uma camionete seguia atrás acabou em colidir na traseira do bi trem. Após a batida, o incêndio destruiu o caminhão. Ainda não se sabe as causas do acidente e do incêndio.

Testemunha que vinha logo atrás dos veículos envolvidos no acidente, divulgou no WhatasApp do Jornal Folha do Progresso que a possibilidade do motorista estar embriagado, ele estava visivelmente bêbado , divulgou.

Conforme relatos o motorista se evadiu do local após o acidente.

Na camionete estava o motorista conhecido por Cavalcante a esposa e filho, o SAMU do distrito e Vila Isol socorreu as vitimas, o motorista não se feriu, a esposa foi socorrida com um corte no braço e o filho não se feriu, eles foram levados para hospital de Novo Progresso para atendimento médico.

A rodovia teve transito paralisado por algumas horas no local.

Aguardem mais informações..

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro)

Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...