Caminhão que caiu da ponte é retirado do rio- Veja Fotos

Na semana passada o Jornal Folha do Progresso divulgou que um caminhão (Bi Trem) havia caído na ponte do rio jamanxim no distrito de Vila Isol distante 85 quilômetros de Novo progresso. O motorista foi resgatado morto.

Nesta semana um grupo de profissionais com operadores de guincho tiveram muito trabalho na operação realizada para retirar do Rio Jamanxim o caminhão que caiu da ponte naquela localidade.

Leia Também:Motorista morre afogado após bi trem cair em ponte no rio Jamanxim

Após intenso trabalho, o caminhão foi retirado do rio no fim da tarde desta quarta-feira (15).

Não há sinais de frenagem na ponte, o que sugere que o condutor do caminhão pode ter se sentido mal, ou até mesmo perdido o controle do volante.

O Jornal Folha do Progresso ainda não conseguiu apurar se o condutor estava sozinho no caminhão, ou se havia mais gente na cabine, com ele.

Também ainda não fomos informados qual a placa do caminhão, nem a qual empresa ele pertence.

Aguardem mais informações..

Da Redação Jornal Folha do Progresso (Fotos WhatsApp – Jornal Folha do Progresso)

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...