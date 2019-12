Caminhão roubado no Mato Grosso foi visto na região – Recompensa de R$ 5 mil para quem achar caminhão roubado

Os proprietários buscam imagens de câmeras próximas para tentar identificar o autor do furto e oferecem recompensa de R$ 2 mil para quem der informações que ajudem a encontrar o veículo. Os telefones para contato é (66) 9694-5121 . Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

You May Also Like