Caminhão tanque capota com 3 pessoas dentro na entrada de Jacareacanga.

Os envolvidos no acidente por sorte tiveram apenas ferimentos leves. O condutor conhecido como “Lourão” relatou que no momento chovia muito deixando a estrada bastante lisa o que causou a capotagem.

Na tarde desta sexta-feira (11), no trevo que fica na entrada da cidade de Jacareacanga um caminhão tanque tombou com 3 pessoas dentro.

