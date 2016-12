Caminhão tanque de combustível pega fogo no Jardim do Ouro

Um caminhão tanque pegou fogo na manhã desta quinta-feira (22) na comunidade do Jardim do ouro -as chamas se espalharam rapidamente, não foi possível conter e o fogo que se alastrou

Um caminhão que transportava combustível pegou fogo dentro de um posto de combustível na comunidade do jardim do Ouro próximo do distrito de Moraes Almeida na Transgarimpeira.

De acordo com o a informação ele foi descarregar a carga no momento que explodiu , uma casa o posto de combustível e um veiculo foi totalmente destruído.

Funcionários e a população conseguiram conter as chamas e controlaram o incêndio.

Testemunhas contaram que o caminhão foi descarregar a carga de gasolina no posto quando as chamas começaram. Não há registro de feridos.

As causas do incêndio não foi divulgada.

Da Redação Jornal Folha do Progresso Fotos WhatsApp

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...