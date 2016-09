Caminhão transportava 430 quilos de maconha na BR-316.

Apreensão foi realizada no último domingo pela Polícia Civil. Motorista do caminhão fugiu do local

Uma operação conjunta de policiais civis da DRE (Delegacia de Repressão a Entorpecente) e da Dioe (Divisão de Investigações e Operações Especiais), apreendeu em Santa Isabel do Pará, nordeste paraense, cerca de 430 quilos de maconha prensada que estava sendo transportada dentro de um caminhão baú na rodovia BR-316 na noite deste domingo (18). O motorista do veículo abandonou o caminhão quando percebeu a presença dos policiais.

As equipes chegaram até o caminhão por meio de uma denúncia anônima. Diante disso, os agentes saíram em diligência em busca de interceptar o veículo que era usado para conduzir a carga. Durante a abordagem policial, o motorista não parou e tentou fugir no caminhão pela estrada, porém, mais adiante, após acabar o combustível, ele abandonou o veículo na estrada e fugiu pela mata às margens da estrada federal.

Dentro do compartimento de transporte de cargas, os policiais civis encontraram o carregamento de ‘limãozinho’, um tipo de maconha modificada em laboratório para deixar mais forte o efeito da droga. O entorpecente foi levado para a sede da DRE na rodovia Mário Covas, em Ananindeua, onde foi lavrado o Auto de Apreensão do entorpecente e requisição de perícia ao Centro de Perícias Científicas Renato Chaves.

