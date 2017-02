Caminhões, carreta e picape se envolvem em acidente na BR-163 em Sinop

As causas e responsabilidades pela colisão estão sendo apuradas. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada e está no local. O tráfego, nos dois sentidos da rodovia, está interditado por tempo indeterminado. Veículos de passeio passam por um desvio lateral.

Apenas o motorista da carreta carregada com soja permaneceu no local. Ele explicou que a colisão envolveu, inicialmente, um caminhão Mercedes Benz, carregado com toras, um caminhão caçamba, que estava vazio, e a picape. Disse ainda que, ao perceber o acidente, não conseguiu frear e também acabou batendo. O condutor não ficou ferido.

A colisão entre dois caminhões, uma carreta e um picape Fiat Strada ocorreu, esta noite, na BR-163, na divisa entre Sinop e Cláudia (a cerca de 50 quilômetros do centro). O Corpo de Bombeiros foi acionado, no entanto, não localizou nenhum dos ocupantes dos veículos. Não há confirmação sobre possíveis vítimas, nem como elas teriam sido socorridas.

