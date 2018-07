Caminhões com 70 toneladas de madeira ilegal que saíram do Pará são apreendidos em MT (Foto: Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Mato Grosso/Assessoria)

Motoristas informaram que não tinham guias florestais e notas fiscais das cargas. Um dos condutores estava com uma cartela com 10 comprimidos de rebite.

Dois caminhões com 70 toneladas de madeira ilegal que saíram do Pará foram apreendidos nessa segunda-feira (2) na BR-163 em Matupá, a 696 km de Cuiabá.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Mato Grosso, a apreensão ocorreu na Operação Égide, divisa norte de Mato Grosso, durante a abordagem a dois caminhões na BR-163.

Após fiscalização inicial, os motoristas informaram que não tinham guias florestais e notas fiscais das cargas.

Foi informado pelos condutores que a madeira foi retirada do Pará. Com um dos condutores foi encontrado ainda uma cartela com 10 comprimidos de rebite.

O rebite é uma anfetamina, substância que existe em alguns remédios, como os inibidores de apetite, por exemplo. Age no sistema nervoso central e é um estimulante que faz o cérebro trabalhar mais rápido, causando a sensação de falta de sono.

Os caminhões e os condutores foram encaminhados para a delegacia da Polícia Civil de Matupá. Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama) foi informado das apreensões.

Por G1 MT, in Redação Jornal Folha do Progresso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...