Caminhões Pipas amenizam poeira nas ruas de Novo Progresso

A Prefeitura de Novo Progresso, através da secretaria municipal de Obras está com 05 caminhões pipas atendendo os bairros da sede do município com a aguação das ruas sem pavimentação.

A secretaria de Obras está com dois pontos para abastecer os caminhões pipas com água, sendo um próximo ao pátio de obras e outro na Av. Jamanxim no bairro São Marcos, onde foi dividido ficando dois caminhões para molhar as ruas dos bairros de cada lado da Br-163 (cidade) e um caminhão é responsável por molhar as principais avenidas e ruas com maior fluxo de veículos.

O trabalho dos pipas começam as 05:00 horas e vai até as 10:00 horas, retornando a aguação às 15:00 horas e finalizando as 22:00 horas, todos os dias.

As comunidades da Vila Isol (Km 1000), Alvorada da Amazônia e Santa Julia, contam com um caminhão pipa cada molhando as ruas.

O trabalho dos caminhões pipas nas ruas do município está sendo feito para amenizar a poeira e proporcionar mais qualidade na saúde das pessoas.

A ação é importante para combater a poeira e ajudar na saúde da população, que neste período do ano sofre com o ar seco. Além dos caminhões pipas a secretaria de Obras está fazendo redutores de velocidades nas principais vias para amenizar a poeira.

De certa forma para o ano de 2019 a tendência é que diminua esse transtorno da poeira para a população e parte destes problemas sejam resolvidos, a prefeitura já está fazendo o asfaltamento das ruas do bairro Santa Luzia e no decorrer do ano de 2018/2019 várias outras ruas e avenidas estão aguardando processo licitatório, para que a empresa vencedora de inicio aos trabalhos.

Por: ASCOM/PMNP

