Caminhões são retirados da BR-163 próximo da cidade de Novo Progresso no Pará- vitima é identificada.

O congestionamento causado pelo acidente com três caminhões na BR-163, principal ligação rodoviária entre o Mato Grosso aos portos do Pará, acabou na manhã desta segunda-feira (27) , 30 horas depois da colisão.

Congestionamento na rodovia ultrapassou os 10km.

Os veículos foram retirados da pista. Uma vitima fatal , o motorista foi identificado como LUCIO DA SILVA [LUCINHO] de 40 anos, ele natural da cidade de Caetité (BA). Atualmente estava morando em Sinop no Mato Grosso.



A colisão aconteceu neste sábado (25) por volta das 19h30mn, na rodovia BR 163 , distante 10 quilomêtros da cidade de Novo Progresso, dois caminhões seguiam para o Porto de Miritituba outro retornava para o Mato Grosso.

Os sois veículos estava carregado com soja o terceiro caminhão estava vazio. A soja esparramou pela rodovia.

Acidente

Conforme relatos de outros motoristas coletado no local pelo Jornal Folha do Progresso, o acidente aconteceu no momento que o caminhão da frente freio para desviar de um buraco , o caminhão conduzido pela vitima (Lucinho) , acabou colidindo na traseira , o terceiro caminhão que retornava do porto de miritituba, saiu da rodovia, ficou pendurado em uma ribanceira para não colidir. com violência da colisão motorista foi lançado para fora da cabine que ficou completamente destruída.

Equipes contratadas pela empresas que administram os caminhões, e com apoio da Policia Rodoviária Federal (PRF) e da Fratello Engenharia, concessionária que administra a rodovia, trabalharam ontem e hoje para dar trafegabilidade. Toda soja foi carregada em outros caminhões para liberar a pista e evitar acidentes.

O acidente provocou congestionamento de cerca de 10 quilômetros. A pista ficou fechada durante duas horas, e o tráfego ainda estava em uma pista no sentido MT/PA das 21h de sábado.

O motorista do caminhão que saiu da rodovia foi encaminhado ao Hospital , em Novo Progresso com ferimentos leves. O nome dos outros envolvidos não foram divulgados pela PRF. O corpo da vitima foi transladado pelos familiares, não informaram local de sepultamento.

