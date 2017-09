Caminhões sem placas e com madeira são apreendidos pela PRF próximos a BR-163

Veículos estavam no Ramal Terra Preta, próximo a PA-431. Motoristas não apresentaram documentos pessoais, dos caminhões e da carga, e foram levados à delegacia.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu dois caminhões carregados com toras de madeiras e sem placas dianteiras. Os dois veículos estavam próximos ao ramal Terra Preta, que perto do trevo entre as Rodovias PA-431 e BR-163, na entrada de Mojuí dos Campos, no oeste do Pará. A apreensão aconteceu na noite de quinta-feira (28).

De acordo com a PRF, uma equipe passava pelo local quando avistou os caminhões estacionados. Ao abordarem os motoristas, os mesmos não apresentaram documentos de identificação pessoais e dos veículos, além da nota fiscal da carga ou guia florestal.

Os condutores passaram a ser suspeitos de crimes ambientais e foram encaminhados a Unidade de Operações da PRF junto com um dos caminhões. Na unidade não foi encontrado no sistema informações sobre a identidade dos motoristas. Os dois foram levados para a 16ª Seccional de Polícia Civil para procedimentos legais e identificação.

Conforme a PRF, o outro veículo permaneceu próximo ao trevo porque um dos pneus estava furado não podendo ser levado para o pátio da PRF. Algemas foram colocadas nas rodas do caminhão.

