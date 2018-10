(Foto: Arquivo pessoal) -Caminhoneiro de SP que estava desaparecido é encontrado morto a tiros em Diamantino-MT

Caminhoneiro levou carga até Lucas do Rio Verde e voltaria para Mirassol, em São Paulo. Polícia encontrou corpo da vítima com marcas de tiros em estrada às margens da BR-364.

Um caminhoneiro que estava desaparecido desde a última terça-feira (2) foi encontrado morto no final da manhã deste sábado (6) em uma área de mata na BR-364, em Diamantino, a 209 km de Cuiabá.

Gustavo Diresta, de 36 anos, era considerado desaparecido desde que fez o último contato com a família quando ele estava em Lucas do Rio Verde, a 360 km de Cuiabá.

Segundo a Polícia Civil, o corpo do caminhoneiro foi localizado na Comunidade de Caete em estado avançado de decomposição e com marcas de tiro.

Ele teria levado um carregamento até Lucas e de lá voltaria para Mirassol, em São Paulo, com uma carga de milho. Porém, ele não chegou em casa.

A carreta foi encontrada na quinta-feira (4) pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR-163, também em Diamantino.

Dentro do veículo a polícia encontrou os documentos pessoais de Gustavo, a nota fiscal da carga e a chave no contato. Os documentos da carreta também estavam intactos.

A Polícia Civil informou que investiga o caso. Até o início da tarde nenhuma pessoa havia sido presa ou identificada suspeita de cometer o crime.

