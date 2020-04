Caminhoneiro do MT é colocado em quarentena com suspeita de coronavírus em Novo Progresso

Um caminhoneiro foi colocado em quarentena neste final de semana por coronavírus (Covid-19).

A confirmação veio em primeira mão para redação do Jornal Folha do Progresso, segundo a fonte tudo indica que os sintomas seja da doença. Este é o primeiro caso suspeito entre os motoristas, a empresa presta toda assistência para o motorista que esta em domicilio sob cuidados médicos.

A fonte afirmou que o paciente tem histórico de viagem e já passou por Rondonópolis, cidade com o segundo maior número de casos de coronavírus em Mato Grosso. Material foi coletado para teste.

Covid-19 no Mato Grosso

Mato Grosso tem 174 casos confirmados da Covid-19, conforme dados da Secretaria Estadual de Saúde (SES-MT), divulgados neste domingo (19). Nas últimas 24 horas, surgiram três novas confirmações nos municípios de Cuiabá (1), Várzea Grande (1) e Cáceres (1).

O novo coronavírus já atinge 22 municípios do estado. Seis óbitos em decorrência do vírus foram registrados.

